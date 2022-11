Cadeaux de Noël – La problématique des jouets genrés persiste dans les rayons Les fabricants de jouets ont fait des efforts pour sortir des stéréotypes de genre, mais il reste encore du chemin à faire. Nous avons fait les magasins avec une spécialiste de l’égalité. Marie Maurisse

Une femme et une petite fille regardent des poupées le 30 novembre 2011, dans un magasin de jouets géant à Strasbourg, dans l’est de la France, un mois avant Noël. AFP

Si votre enfant est mélomane, vous aurez peut-être envie de lui offrir une guitare pour Noël. Cela tombe bien, la Migros de Romanel-sur-Lausanne en vend, mais devant le rayon, un doute s’impose: laquelle choisir? La bleue ou la rose? La marque Bontempi propose en effet une guitare en bois très jolie pour les 5 ans ou plus, pour une cinquantaine de francs. À gauche, l’emballage est marqué de bleu et l’instrument plutôt sobre et classique. À droite, il est spécifié «Girl» sur la boîte. Le coffre est décoré de fleurs et le bois est rose.