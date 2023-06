La gauche et les syndicats ont remis ce 27 juin plus de 140’000 signatures à la Chancellerie fédérale à Berne. Leur référendum a fait le plein de voix. KEYSTONE

Après la réforme de l’AVS, qui entrera en vigueur en 2024, place à celle du deuxième pilier (LPP21). Alors que le parlement l’a adoptée en mars dernier, un référendum lancé par la gauche a déjà récolté plus de 140’000 signatures. Confrontent ici leurs arguments le PLR Alexandre de Senarclens, qui soutient la réforme, et le socialiste Cyril Mizrahi, qui la combat. Le peuple tranchera en mars prochain.

Deuxième pilier: assurons son avenir

Alexandre de Senarclens Afficher plus Avocat, député PLR au Grand Conseil. DR

La Suisse a construit un système de prévoyance basé sur trois piliers (AVS, LPP et le 3e pilier) qui a fait ses preuves et auquel nous sommes tous très attachés. L’espérance de vie a beaucoup augmenté ces dernières décennies.

Pour en tenir compte, l’AVS a récemment été réformée («AVS 21»), ce qui permet de garantir le financement du premier pilier. Il convient désormais de moderniser notre deuxième pilier.

C’est l’objet de la loi adoptée par le parlement le 17 mars dernier intitulée «LPP 21», qui a pour objectif de renforcer le financement de la prévoyance professionnelle, de maintenir globalement le niveau des rentes et d’améliorer la couverture des personnes travaillant à temps partiel, principalement des femmes.

Cette réforme a fait l’objet d’un référendum des syndicats qui a abouti et donnera lieu à une votation populaire au printemps 2024.

Cette loi comprend trois importantes mesures. En premier lieu, l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0%. Ainsi, un capital du deuxième pilier de 100’000 francs donnera droit à une rente annuelle de 6000 francs au lieu de 6800 francs. Cette baisse tient compte de l’allongement de l’espérance de vie et de la baisse des rendements liés aux faibles taux d’intérêt. Cette mesure permettra d’éviter le déséquilibre de nos caisses.

«La LPP 21 répond à la nécessité d’adapter les bases de la prévoyance professionnelle aux nouvelles réalités du marché du travail.»

Afin de compenser cette baisse, la LPP 21 prévoit des suppléments de rentes pour les générations de transition. Ces suppléments seront échelonnés sur quinze ans et distribués aux assurés qui, au moment de prendre leur retraite, disposeront d’un capital ne dépassant pas 430’200 fr.

Deuxièmement, la LPP 21 répond à la nécessité d’adapter les bases de la prévoyance professionnelle aux nouvelles réalités du marché du travail. La réduction de la déduction de coordination, qui détermine le salaire assuré, entraînera une amélioration des rentes, en particulier pour les personnes à bas revenus ou travaillant à temps partiel, catégorie qui compte une majorité de femmes.

Aussi, le seuil d’accès à partir duquel l’employé a droit à un deuxième pilier est abaissé de plus de 2000 fr., à 19’845 fr. contre 22’050 fr. dans la loi actuelle. Le nombre de personnes qui pourront à l’avenir avoir accès au deuxième pilier est ainsi considérablement augmenté.

Par ces deux mesures, pas moins de 100’000 personnes seront nouvellement ou mieux assurées grâce à cette nouvelle loi.

Enfin, la LPP 21 prévoit un lissage des bonifications de vieillesse en fonction de l’âge, à savoir le pourcentage prélevé sur le salaire. Cela permet non seulement de simplifier le système, mais aussi d’améliorer l’employabilité des travailleurs âgés puisque leur taux de cotisation passera de 18 à 14%.

Ainsi, la LPP21 constitue un compromis équilibré et abordable qui participe largement à la pérennité de la prévoyance vieillesse. Je déplore que certains préfèrent la facilité et proposent de remettre à demain une réforme qui doit être faite aujourd’hui. Soyons responsables et soutenons ce projet.

Non au vol de nos retraites!

Cyril Mizrahi Afficher plus Avocat, député PS au Grand Conseil, candidat au Conseil national (PS/GE). DR

Le référendum contre la réforme de la LPP vient d’être déposé, avec plus de 140’000 signatures. Près de trois fois le nombre requis. C’est donc un premier succès, dont l’ampleur interpelle. Le signal est clair: le peuple n’est plus dupe face au discours de la majorité de droite qui a ficelé cette réforme inique sur son dos.

Et pour cause. Cotiser davantage pour toucher moins de retraite. Voilà le programme. Moins de pouvoir d’achat maintenant, et moins aussi après. Il s’agit d’un programme d’économies entraînant des baisses de rentes pouvant aller jusqu’à 15%, non seulement au détriment de la classe moyenne, mais également des personnes avec des petits revenus et des femmes.

Par exemple, une femme de 25 ans gagnant 5400 francs par mois devrait payer 80 francs de plus chaque mois, mais ne toucherait que 30 francs de plus de retraite par mois. Une femme de plus de 50 ans débourserait 50 francs de plus pour une réduction de rente de 130 francs.

Pour nous vendre une telle escroquerie, la rhétorique doit évidemment être bien huilée. Et elle l’est. En résumé, comme la population vieillit, elle devrait accepter de payer plus pour recevoir moins. Quasiment depuis la création de l’AVS, on nous sert ce discours alarmiste.

«Le peuple n’est plus dupe face au discours de la majorité de droite qui a ficelé cette réforme inique sur son dos.»

Pourtant, manifestement, l’AVS est toujours debout, et les caisses de pensions non plus ne sont pas en difficulté. Au contraire, elles ont accumulé d’importantes réserves. Depuis 2000, la somme de leur bilan est passée de 500 à plus de 1100 milliards de francs. Il faut aussi rappeler que les frais de gestion dans la LPP représentent 6,8 milliards de francs par an, soit1500 francs par personne assurée, une somme tout de même rondelette.

Face à cette situation plus confortable pour les caisses que pour la population, la réforme prévoit tout de même… de donner encore plus de marge aux caisses! Ainsi, le taux de conversion serait abaissé de 6,8 à 6%. Il s’agit du taux minimal permettant de convertir l’avoir de vieillesse en un montant de rente. C’est donc la baisse de ce taux qui entraînera une baisse des rentes garanties par la loi. Ni les réserves des caisses ni les rendements auxquels on peut s’attendre ne le justifient, puisque les taux négatifs sont derrière nous.

En réalité, cette réforme n’est qu’une étape de plus dans un vaste programme de dérégulation. Pour la majorité bourgeoise, il s’agit de réduire le plus possible la place de l’AVS, car c’est un système de pensions public et solidaire, mais aussi du 2e pilier, car la majorité de droite veut le moins de régulation possible. Comme le prône depuis des années notamment la Banque mondiale, il s’agit de faire le plus de place possible à un véritable marché de l’épargne sans foi ni loi, afin de servir les intérêts d’un secteur financier et d’assurances privées qui veulent maximiser leur marge bénéficiaire. Il est évident qu’un tel projet se fera au détriment des personnes à bas et moyens revenus, et non des plus fortunées.

C’est pourquoi un refus de cette réforme bénéficierait à la grande majorité de la population!

