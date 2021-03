Lutte contre le coronavirus – La pression sur les vaccinosceptiques s’accentue Près d’un tiers des Suisses ne souhaitent pas se faire vacciner. Selon des experts, ils seront responsables de nouvelles vagues de contaminations. Lucie Monnat

Les Romands seraient plus réticents à se faire vacciner que les Alémaniques, selon un sondage: ils seraient 23% à accepter la piqûre, contre 43% outre-Sarine. KEYSTONE

Dans la société de demain, il y aura les vaccinés et les autres. Ceux qui refusent de passer par la case piqûre risquent fort d’être ostracisés par l’autre camp, et considérés comme responsables de la prolongation de la pandémie. «Lorsque toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées le seront, toutes les restrictions seront levées, soulignait Alain Berset vendredi en conférence de presse. Vous ne pouvez pas bloquer toute une société parce que certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner.»

Or, selon les prédictions de plusieurs spécialistes interrogés par la «NZZ am Sonntag», les vaccinosceptiques seront probablement à l’origine de nouvelles vagues d’infections dans les prochains mois, provoquant à nouveau la surcharge des hôpitaux. C’est la thèse soutenue par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans une lettre adressée la semaine dernière aux gouvernements cantonaux. Selon l’OFSP, les personnes non vaccinées seront vraisemblablement touchées par un nombre important de nouvelles contaminations, en particulier si les mesures sont assouplies.