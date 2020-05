Effets sur la santé – La pression monte sur le Conseil fédéral concernant la 5G À quel rayonnement sommes-nous exposés? Qui consulter en cas de problème? Une commission du National demande au gouvernement d’y répondre plus vite. Lise Bailat

Les élus fédéraux veulent des réponses plus rapides quant aux effets de la 5G sur la santé. Leurs doutes reflètent une certaine fronde populaire. Berne, le 21 septembre 2019. Des personnes manifestent sur la place Fédérale contre le déploiement de la 5G, technologie qu’elles estiment risquée pour la santé et l’environnement. KEYSTONE/Anthony Anex



Après la fronde populaire, la fronde politique. La Commission de la santé du Conseil national pointe du doigt la gestion du déploiement de la 5G par les autorités fédérales. Elle vient d’approuver de justesse (11 voix contre 10 et 3 abstentions) une motion proposée par Benjamin Roduit (PDC/VS) qui met la pression sur le gouvernement. «On s’aperçoit que des mesures d’accompagnement à la 5G sont prévues par le Conseil fédéral. Mais les trois mesures qui relèvent de la santé, à mon sens les plus importantes, sont noyées dans le paquet, tandis que celles qui profitent au déploiement de cette technologie – comme la simplification des procédures d’autorisation – seront mises en œuvre plus rapidement», affirme le Valaisan.