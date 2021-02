Mesures sanitaires – La pression monte sur le Conseil fédéral Beaucoup réclament un allègement des règles sanitaires en vigueur pour le mois de mars tandis que les cantons continuent sur la voie du dépistage de masse.

Le Palais fédéral, à Berne. LMS

La pression monte sur le Conseil fédéral pour assouplir les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Les entreprises, les cantons et les milieux culturels de Suisse romande demandent des assouplissements dès le 1er mars. De leur côté, faute de vaccins en suffisance, les cantons sont tentés par des campagnes de dépistage à large échelle.

Au lieu d’imposer des interdictions sévères et parfois arbitraires, le Conseil fédéral devrait à l’avenir prendre ses décisions «sur la base de principes et en fonction de la vaccination de la population», ont avancé dimanche dans une déclaration commune Economiesuisse, l’Union patronale suisse, de nombreuses chambres de commerce, de représentants de branches et d’entreprises.

Au total, 31 organisations ont proposé au Conseil fédéral un scénario de sortie du confinement en quatre étapes. Elles demandent des premiers assouplissements à partir du 1er mars. Ensuite, tous les magasins devraient être rouverts. La règle des cinq personnes pour les réunions devrait être assouplie et l’obligation de travailler à domicile levée.

Impatience

Les secteurs économiques veulent faire dépendre d’autres assouplissements du déroulement de la campagne de vaccination – et de la volonté de se faire vacciner. Dès qu’il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde, les grands événements tels que les concerts, les fêtes ou les manifestations sportives devraient avoir lieu, mais uniquement avec les personnes vaccinées.

Selon plusieurs articles parus dans la presse dominicale, les cantons sont également favorables à des assouplissements dès le mois de mars. Les magasins pour les produits «non essentiels» devraient figurer parmi les premiers à pouvoir rouvrir.

Le secteur culturel tape aussi du pied pour une réouverture rapide des théâtres et autres salles de spectacle. Pour faire passer le message, près de 1400 personnes ont manifesté dans dix villes de Suisse romande samedi, dont près de 600 dans le canton de Vaud, sous le slogan «No culture, no future», selon les organisateurs.

La lettre ouverte, soutenue par plus de 120 théâtres, musées, cinémas, festivals et bibliothèques, va circuler jusqu’au 25 février, date anniversaire du premier cas de Covid-19 détecté en Suisse.

Le Conseil fédéral prévoit de discuter mercredi prochain d’éventuelles modifications des mesures actuelles, mais les décisions ne sont pas attendues avant le 24 février. Le ministre de la santé Alain Berset a laissé entendre la semaine dernière qu’il pourrait y avoir un certain assouplissement.

Le testing de masse fait des émules

De leur côté, les cantons multiplient leurs efforts en matière de tests de masse. Jusqu’à présent, une dizaine de cantons ont soumis un concept à l’Office fédéral de la santé publique.

Le ministre de la Santé, Alain Berset, a justifié le recours aux tests de masse fin janvier par le fait que la situation épidémiologique s’améliorait trop lentement et que la propagation des nouvelles variantes virales était préoccupante.

En Suisse romande, Vaud tire un bilan rassurant des tests de dépistage à large échelle menés dans les stations de Villars-sur-Ollon, des Diablerets et de Leysin: les plus de 2650 tests effectués ont permis de déceler moins de 1% de cas positifs, dont un quart d’asymptomatiques.

Traçage des contacts

Le système de traçage des contaminations par le coronavirus montre des failles, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, qui se sont procuré un document interne de l’administration fédérale, dont l’OFSP a confirmé l’existence. Près de 100'000 infections au SARS-CoV-2 ont ainsi été suivies entre janvier 2020 et fin janvier 2021 dans six cantons: Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Grisons et Neuchâtel.

L’OFSP a déclaré ne pas commenter les chiffres de ce «document de travail». Les données des cantons sont de plus en plus nombreuses. Le tableau d’ensemble n’est pas encore assez significatif, selon lui.

Dans 87% des cas, le lieu subjectif de contamination est inconnu. L’OFSP admettait jusqu’à présent que le lieu d’infection demeurait inconnu pour environ la moitié des cas. Le document révèle également que 43% des infections se produisent dans la sphère privée, 23% sur le lieu de travail, 9% dans les homes pour personnes âgées et 7% lors de rassemblements. Magasins et restaurants ferment la marche à 2% chacun.

ATS