Triple homicide de Vevey – La pression monte pour rouvrir le dossier Légeret Alors que le condamné demande la révision de son procès, de nombreuses voix s’élèvent pour remettre en question un jugement très critiqué, voire crier à l’erreur judiciaire. Flavienne Wahli Di Matteo

Vevey, 27 juin 2008, François Légeret sort du Tribunal criminel de Vevey qui sera le premier à le condamner. Tout au long de la saga judiciaire qui suivra (et qui continue avec une nouvelle demande de révision), il verra sa privation de liberté à vie confirmée. © Philippe Maeder VQH

Aux yeux de la justice vaudoise, l’affaire du triple homicide de Vevey est close depuis belle lurette. Condamné en 2010 pour le meurtre de sa mère et l’assassinat d’une amie de celle-ci et de sa sœur Marie-José, François Légeret dort en prison depuis plus de quinze ans.