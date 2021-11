Soral, Chancy, Certoux et Sézegnin – La pression du trafic pendulaire s’atténue Les feux dissuasifs installés aux petites douanes semblent déployer leurs effets. Travaux en vue à Viry. Marc Moulin

Genève, 28 avril 2020. La frontière à Soral 2. LAURENT GUIRAUD

Les villages du sud du canton auront-ils ressenti l’accalmie? Selon un bilan publié vendredi par la Communauté de communes du Genevois, les mesures prises pour réduire le trafic transfrontalier aux petites douanes de Certoux, Soral II, Sézegnin et Chancy II portent leurs fruits.

Soral, Sézegnin et Chancy Dès lundi, des feux réduiront le trafic pendulaire Abo Feux sabotés, panneau abattu Quand les énervés de la route attaquent À la rentrée, des feux dissuasifs filtrant un cinquième de la circulation se sont ajoutés aux mesures prises pour inciter au covoiturage et au recours aux transports publics – des mesures décidées lors d’un accord transfrontalier en 2018. En octobre dernier, selon le communiqué, on a comptabilisé 3600 passages quotidiens entre 6 h et 8 h 30, contre 5000 à la fin de 2017. La réduction est de 28%. De nouveaux comptages auront lieu le mois prochain. Un objectif de réduction de 50% est fixé pour la fin de 2023.

Par ailleurs, dès lundi, des travaux seront engagés dans la zone d’activités de Viry, non loin de la douane de Soral II. On créera une voie réservée aux bus, cyclistes, adeptes du covoiturage ou usagers du P+R (150 places mises à disposition en 2018). Il s’agit de «rendre plus attractives les solutions alternatives à la voiture individuelle». Le carrefour à l’issue du P+R sera équipé d’un feu donnant priorité aux covoitureurs ainsi qu’aux lignes de bus transfrontalières 63 et 76.

Ce chantier est devisé à 610’000 euros. Il bénéficie d’un appui financier du département de la Haute-Savoie (300’000 euros) et de l’État français (134’000 euros).

