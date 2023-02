La Grève féministe est-elle utile? – «La pression doit se faire dans la rue, mais aussi dans les entreprises» Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation le 14 juin prochain. Avec quels objectifs? La présidente d’Unia, Vania Alleva, répond à nos questions. Caroline Zuercher

Vania Alleva, présidente du syndicat Unia et vice-présidente de l’Union syndicale suisse: «L’objectif, cette fois, est de construire un rapport de force qui va au-delà du 14 juin.» Nicole Philipp

En 2019, un demi-million de personnes sont descendues dans les rues du pays, à l’occasion de la Grève féministe. Quatre ans plus tard, la situation des femmes ne s’est pas améliorée et les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation le 14 juin prochain. À quatre mois de l’événement, l’Union syndicale suisse (USS) a lancé l’événement ce mardi. Vania Alleva, présidente du syndicat Unia et vice-présidente de l’USS, répond à nos questions.