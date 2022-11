Coupe d’Europe de volleyball – La pression, Chênois ne connaît pas, sauf pour fêter ses exploits Tombeur de Galatasaray, le club genevois fait son chemin en CEV Cup. Il s’est entrouvert les portes des quarts de finale. Reste à franchir le seuil, le 14 décembre à Sous-Moulin. Pascal Bornand Istanbul

Les joueurs et le staff de Chênois commencent à avoir l’habitude de faire la pose pour fêter un exploit. PASCAL BORNAND

Brusquement, les lazzis se sont tus dans cette enceinte pleine de vide, frappée de stupeur. Un silence de plomb, une terrible désolation qui contrastait avec la joie indescriptible, pleine de vie, d’une bande de joyeux volleyeurs, capables de toutes les audaces et de toutes les prouesses. Oui, cette équipe genevoise, leader de LNA et sans complexe sur la scène européenne, est formidable et elle mérite bien sa place dans le journal.