Des organisations de journalistes et d’éditeurs ainsi que 15 rédacteurs et rédactrices en chef suisses et étrangers, dont Nicole Lamon, rédactrice en cheffe adjointe du «Matin Dimanche» (au premier plan à droite), et Frédéric Julliard, rédacteur en chef de la «Tribune de Genève» (au fond à gauche), ont symboliquement signé une affiche appelant à libérer Julian Assange.

KEYSTONE/Martial Trezzini