Football – La presse salue l’ouragan Mbappé Les journaux européens tirent leur chapeau au PSG et à son attaquant vedette, mercredi, au lendemain de la victoire des Parisiens à Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (4-1). Tour d’horizon.

Kylian Mbappé s’est fait l’auteur d’un triplé, mardi soir au Camp Nou. AFP

«Galactiques», «ouragan», «atomique»: la presse sportive espagnole et française tire son chapeau mercredi au Paris Saint-Germain et à son attaquant Kylian Mbappé après leur victoire éclatante(4-1) chez le FC Barcelone en Ligue des champions.

«Galactiques», titre en une le quotidien L'Equipe, selon qui «si après ça, le PSG ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Ligue des champions il faudra vraiment envisager d'arrêter le football». Pour le quotidien français, «imaginer que les champions de France prennent leur revanche sur Barcelone, quatre ans après la traumatisante remontada (..), n'était pas illusoire. Mais qu'ils giflent le club catalan avec autant de violence lors de ce huitième aller, qu'ils l'humilient dans de telles proportions, qu'ils matent le génie Lionel Messi comme on expédie au coin un petit garçon (...) relevait davantage de la fiction que du fantasme». «Hier soir, la réalité les a très nettement dépassés, grâce à une formidable force collective et à un triplé d'un Kylian Mbappé atomique», conclut le journal.

De l'autre côté des Pyrénées, la presse sportive se montre évidemment impitoyable contre le FC Barcelone, jugeant nulles ses chances de «remontada» en match retour des 8e de finale le mois prochain à Paris. «Mbappé est passé par le Camp Nou et l'a ravagé comme un ouragan, avec une exhibition historique, de celles qui restent gravées dans les mémoires pour toujours», écrit le quotidien madrilène Marca. «Neymar et Di Maria n'ont pas manqué au PSG, mené par un Kylian imparable et un Verratti colossal». Quant au Barça, «il est à des années-lumière des grands dominateurs du continent, une fois de plus humilié en Ligue des Champions», estime Marca.

«Mbappé châtie un Barça apeuré», titre le quotidien barcelonais Mundo Deportivo. «Enième déroute européenne. Le Barça reste très, très loin du niveau exigé pour la Champions», assène-t-il.

L'autre quotidien sportif barcelonais, Sport, juge lui aussi que, «pulvérisé par le PSG», le Barça «a encore gravement dérapé en Europe face à un rival au sein duquel Mbappé s'est avéré un géant incontrôlable».

«A nouveau, l'équipe de Koeman s'est fracassée de manière retentissante face à une de ces équipes qui, avant, l'impressionnait, et qui maintenant la terrorisent, la soumettent et la détruisent, lui montrant un miroir qui reflète son image de décrépitude qui n'est pas nouvelle, mais qui vient de loin», critique de son côté le quotidien madrilène As.

La presse britannique, de son côté, souligne à l'instar du tabloïd The Sun la «relève de la garde à la tête du football mondial» qu'illustre ce match. «Lionel Messi, longtemps le plus grand joueur de la planète non seulement de son temps, mais de tous les temps, a été complètement dépassé par Kylian Mbappé», souligne The Sun, selon qui le «Français électrique» de 22 ans «semble maintenant prêt à ravir à Messi la couronne de roi du football mondial».

«Messi a été le joueur dominant des dix dernières années, et Mbappé sera sûrement l'homme de la prochaine décennie», juge lui aussi The Telegraph. Mbappé «a produit un des plus grands hat tricks européens de ces dernières années, pendant que Messi s'est effacé de ce match comme une ampoule électrique qui perd de sa puissance».

