Pollution aux fongicides – La présence de chlorothalonil dans l’eau préoccupe Fribourg Près d’un échantillon sur deux n’est pas conforme aux normes alimentaires. Les communes concernées ont deux ans pour rentrer dans les clous. Julien Culet

Les Fribourgeois peuvent continuer à boire l’eau du robinet malgré la présence de chlorothalonil. Les Fribourgeois peuvent continuer à boire l’eau du robinet malgré la présence de chlorothalonil. Keystone

Interdit depuis le 1er janvier, le chlorothalonil reste présent dans les sols et passe dans l’eau potable. Le canton de Fribourg a mené une campagne d’analyses. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a constaté que 42% des échantillons prélevés n’étaient pas conformes, ont dévoilé ce lundi les autorités. «La présence de métabolites du chlorothalonil touche principalement les régions de la Broye, du Lac, de la Singine, de la Sarine et le sud de la Glâne», expliquent-elles.