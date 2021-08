Hockey sur glace – La préparation des Aigles s’annonce compliquée Comment mettre son jeu en place avec une kyrielle de blessés et trois étrangers. C’est le défi que doit relever le staff. Grégoire Surdez

Il fallait être bien connecté aux Vernets. Pour mieux décrypter la drôle d’équipe alignée par Pat Emond à l’occasion du premier match de préparation des Aigles. C’est en surfant depuis la grande tribune qu’on a découvert l’existence de Julian Junca, gardien français de Gap. C’est lui qui était aligné, le temps d’un après-midi, dans la cage des Aigles. «C’est un joueur qui est dans le cadre élargi de l’équipe de France, explique Louis Matte. Il va bientôt partir en camp de préparation pour le tournoi de qualification olympique qui a lieu à la fin du mois d’août. Il cherchait du temps de jeu. Et nous, nous cherchions aussi quelques joueurs pour ce premier match car nous avons pas mal d’absents.»

Outre le gardien, Gap avait également mis à disposition le défenseur tricolore Fabien Bourgeois. Exsangue, Ge/Servette a également négocié avec La Chaux-de-Fonds le prêt de Karim Bouchareb et Nils Sejejs. De quoi donner aux Aigles un visage très étrange pour les retrouvailles avec son public. Une sorte de GSHC «Z», en somme, qui a proposé une bouillie sans nom aux 500 spectateurs démasqués et heureux d’être là. Malgré tout. Malgré une défaite logique contre un adversaire qui a dominé des Grenat patauds et rouillés.

Une défense qui inquiète

Difficile d’imaginer que le staff pourra tirer de précieux enseignements après une telle représentation. Tester des jeunes, leur donner des responsabilités, c’est bien. Encore faudrait-il que tout cela se fasse dans une certaine mesure et avec le soutien d’une ossature digne de ce nom. Si l’offensive des Aigles devrait assez rapidement retrouver une certaine allure – Rod, Vermin, Pouliot, Winnik et Antonietti étaient ménagés – la défense, elle, donne plus de souci aux coachs. Henrik Tömmernes a atterri à Genève pendant que ses coéquipiers galéraient sur la glace. Ouf.

Mais Marco Maurer, Simon Le Coultre, Jonathan Mercier et Giancarlo Chanton sont toujours blessés. Et rien n’indique à coup sûr qu’ils seront de retour dans les jours (semaines?) qui viennent. Ge/Servette, qui attend toujours son 4e étranger, soit dit en passant, va donc devoir monter en puissance sur des bases très fragiles. Ce manque de profondeur aurait pu être en partie comblé avec un garçon qui reviendra vendredi prochain aux Vernets, avec Berne. Tim Kast, chassé de sa maison par un Marc Gautschi qui savait pourtant que la préparation serait difficile avec une défense décimée, aurait fait du bien. À commencer par sa capacité à encadrer les jeunes… Et ça, pas besoin d’être connecté pour le comprendre.

Afficher plus Les Vernets: 500 spectateurs Buts: 5e N. Sejejs 0-1. 25e In-Albon 0-2. 28e Sterchi 0-3. 55e Tanner 1-3. 59e Moy 2-3.

