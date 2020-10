Météo – La première tempête de la saison attendue en Bretagne La tempête Alex, la première de l'hiver, doit déferler dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud de la région qui a été placée en état d’alerte.

Des rafales de 120 à 140 km/h sur attendues sur le littoral breton. AFP

Cinq départements de l’ouest de la France, dont toute la Bretagne, ont été placés en vigilance orange, ce jeudi matin, a annoncé Météo France. Ceci en raison de l’arrivée de la tempête Alex, la première de la saison hivernale. La Loire-Atlantique et l’Ille-et-Vilaine ont été placées en alerte orange pour vents violents, les Côtes-d’Armor et le Morbihan en alerte orange pour vents violents et des risques d’inondations, et le Finistère également pour des risques d’inondations.

Des rafales jusqu’à 140 km/h

Une dépression, qui se trouvait jeudi matin au large des côtes bretonnes, « va se creuser considérablement en cours de journée pour devenir une forte tempête », baptisée Alex, « lors de son atterrage en Bretagne au milieu de la nuit prochaine », explique Météo-France. Des rafales de 100 à 120 km/h dans l’intérieur, et 120 à 140 km/h sur le littoral, «voire plus sur les caps exposés» sont attendues dans les départements placés en vigilance orange.

L’épisode pluvieux associé au passage de cette tempête « donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne, de l’ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm », note encore Météo-France.

AFP