Vers une eau potable plus pure à Genève

Le chantier avance conformément au planning. «La station pourrait être inaugurée à la fin de 2023», annonce, optimiste, Christian Brunier, directeur des SIG, face à la construction qui prend forme.

Si l’attention était portée sur Thônex et les rives de l’Arve, jeudi, c’est que la première usine de traitement des micropolluants marquera une première pour la région. Adossée à la station d’épuration de Villette (tout juste agrandie et modernisée), à quelques encablures du Foron et de la frontière franco-suisse, l’installation s’attaquera à ces substances qui passent les filtres des eaux usées pour finir dans les cours d’eau.