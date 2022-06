Engagement politique – La première maître ferblantière romande prend la tête du Grand-Saconnex Sandra Portier, 31 ans, est engagée en politique depuis 2011. Élue à l’Exécutif en 2020, elle est devenue maire en juin. Aurélie Toninato

La nouvelle maire du Grand-Saconnex, Sandra Portier, pose dans son atelier de ferblanterie à Versoix. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Elle a 31 ans et un discret piercing à l’arcade. Elle est la seule maître ferblantière de Suisse romande et, depuis quelques jours, la maire du Grand-Saconnex. Soit la plus jeune femme à occuper cette fonction dans le canton.