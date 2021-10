Précarité alimentaire – La première épicerie gratuite pour étudiants déménage L’association La Farce s’installe à la rue de Carouge 98 pour des distributions chaque jeudi. Lorraine Fasler

Mercredi, l’heure était à la mise en place de denrées sèches, fruits et légumes. Des invendus de grandes surfaces ou des dons d’associations et de privés. Chaque jeudi, 300 étudiants pourront bénéficier de cette nourriture gratuite. LAURENT GUIRAUD

Les cinq bénévoles présents s’affairent mercredi, car le temps presse. La Farce, la première épicerie gratuite pour étudiants de Suisse, rouvre ses portes demain, jeudi 14 octobre, pour une nouvelle année académique. Et il y a du changement, à commencer par son adresse.

L’association a quitté comme prévu le local mis à disposition durant sa première année par la Haute École de travail social (HETS) à la rue Prévost-Martin 28 pour le numéro 98 de la rue de Carouge. Un plus grand espace, lumineux et central.

La HES-SO Genève continue d’encourager ce projet né dans ses murs et lancé par Mélanie Chabert et Orianne Greder en payant durant l’année académique 2021-2022 le nouveau loyer. Inspirées par un exemple breton datant de 2019, les deux étudiantes allient aide alimentaire, lutte contre le gaspillage et création de lien social au sein de La Farce.

Horaire étendu

Dès jeudi, l’épicerie étend son horaire d’ouverture en accueillant les étudiants chaque jeudi dès 15 h jusqu’à 19 h (et non plus dès 17 h). L’équipe espère rapidement pouvoir également ouvrir le vendredi.

Genève Épicerie gratuite pour étudiants fauchés Les bénéficiaires ne recevront plus de colis préparés à l’avance en raison du Covid mais pourront désormais choisir leurs denrées sèches, fruits, légumes, produits laitiers et produits de première nécessité, selon un quota. Pas de viande ni de poisson. Les bénévoles tendront la marchandise désirée, mais à terme, l’épicerie devrait être en libre-service. Les impératifs suivants demeurent pour les étudiants dans le besoin: s’acquitter de la cotisation annuelle de 20 francs et présenter une carte étudiante de l’une des Hautes Écoles spécialisées (HES) ou de l’Université du canton. Le reste se fait sur la confiance. Contrairement à une idée reçue, La Farce n’est pas née suite au Covid. La genèse de ce projet très médiatisé est bien antérieure, mais son caractère indispensable s’est confirmé durant la pandémie Un triste succès Lors de l’ouverture le 15 octobre 2020, 108 colis alimentaires ont été distribués, mais rapidement, les files d’attente se sont formées. Un maximum de 300 colis sont donnés chaque jeudi, alors que 900 membres sont enregistrés comme potentiels bénéficiaires. «L’association comble un manquement étatique», lance Loriane Perriard, ex-coordinatrice de La Farce. «Nous n’avons pas été surpris mais plutôt triste de voir à quel point la demande était forte, ajoute Baptiste Paracchini, qui a repris le poste. Nous avons même été contactés par des étudiants du secondaire ou des apprentis, mais nous avons dû fixer des limites, malheureusement, et prioriser les quelque 25’000 étudiants issus des HES et de l’Université, faute de bénévoles et surtout de denrées suffisantes qui proviennent de généreux dons de grossistes, maraîchers ou associations.»

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.