L’appel de la nature 1/6 – La première école en forêt du canton ouvre à Jussy L’établissement privé accueillera une classe de vingt enfants âgés de 4 à 8 ans, avec trois enseignants. Et abordera le programme scolaire en lien avec la nature, tout en développant d’autres compétences. Aurélie Toninato

Sandrine De Giorgi, éducatrice, pose ici à Cartigny, lors d’un centre aéré en forêt. Elle est à l’origine du projet de la première école en forêt, qui ouvrira fin août à Jussy. MAGALI GIRARDIN

Un nouveau type d’établissement scolaire va ouvrir à la rentrée à Jussy: une école en forêt. L’institution privée accueillera une vingtaine d’enfants, de la 1P à la 4P, soit de 4 à 8 ans, rassemblés dans une seule classe. C’est la troisième structure de ce genre en Suisse romande, après Orbe et Sion, et la première à Genève.

À quoi va ressembler cette structure d’un genre particulier? Rendez-vous est pris avec l’initiatrice du projet, en forêt évidemment. Tout au bout d’un chemin plus cabossé que carrossable, il faut s’enfoncer dans les bois, tendre l’oreille vers les voix enfantines, marcher encore et regretter d’avoir oublié l’antimoustique. On trouve enfin Sandrine De Giorgi, éducatrice et «pédagogue par la nature», entourée d’enfants, en pleine animation. On la suit, elle et ses chaussettes roses ornées d’un arc-en-ciel, jusqu’à une ébauche de cabane. Pieds dans l’humus, fesses sur une souche et tête sous le feuillage, nous voilà installées pour parler de l’école.