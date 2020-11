Notre histoire – La première boîte à gifles s’ouvre à Plainpalais Deux bâtiments électoraux successifs ont précédé Uni Dufour. Benjamin Chaix

Le premier bâtiment électoral de 1855. Gravure de Sabatier. BGE

La boîte à gifles. Ainsi les Genevois appellent-ils au XIXe siècle le bâtiment où se déroulent élections et votations. Les gifles en question sont celles que s’échangent les citoyens à une époque où les tensions entre radicaux et conservateurs sont à leur paroxysme. Votation, disons-le en passant, est un mot du parler suisse romand. Quant à la boîte à gifles, elle n’existe qu’à Genève. Ou du moins dans le sens qu’on lui donne ici, car dans le langage actuel des équipes de rugby, la boîte à gifles est une technique de jeu.

Le premier bâtiment électoral est construit en 1855, le dos à la plaine de Plainpalais. Comme le Conservatoire de la place Neuve, il est tourné vers la Vieille-Ville, assurant le lien entre le passé et le présent d’une Genève en plein développement; la démolition des fortifications imposée par le gouvernement radical de James Fazy est commencée. Une position à l’envers de celle de son voisin un peu plus récent, le Temple des francs-maçons, future église du Sacré-Cœur, dont la grande porte s’ouvre sur la Genève nouvelle.

Une préfiguration de la boîte à gifles était le temple de Saint-Pierre, dans lequel se déroulaient les élections pendant l’Ancien Régime et jusqu’à la construction du bâtiment électoral de 1855. L’ancienne cathédrale réunissait comme aujourd’hui les deux usages de lieu de culte et de centre symbolique de la solennité républicaine. À la différence qu’on ne faisait pas qu’y prêter serment, on y votait, tradition propice à des rencontres mouvementées entre citoyens aux idées opposées.

La violence à laquelle menait l’échauffement des esprits est illustrée par ces lignes publiées dans le «Journal de Genève» du 31 octobre 1854. Ce fut parmi les derniers scrutins à Saint-Pierre: «La proclamation du résultat d’avant-hier, qui a eu lieu hier entre trois heures et demie et quatre heures, a été accompagnée de déplorables voies de fait contre des citoyens inoffensifs; ces nouvelles scènes ont dignement couronné les excès de dimanche soir, et elles ne peuvent que faire le plus grand tort au parti qui déshonore sa cause par de semblables brutalités.»

Il ne fait pas bon afficher d’autres opinions que celles des radicaux purs et durs. Un colonel fédéral en fait les frais aux abords de Saint-Pierre. Il est «indignement frappé et sans motif», alors qu’une bande d’individus s’en prend à un jeune homme dans la rue du Soleil-Levant, «il a été roué de coups à trois reprises différentes, et ses habits ont été mis en lambeaux», lit-on dans le même compte rendu.

Le second bâtiment électoral dans les années 20, lors de l’un des premiers Salons de l’automobile. BGE

Dès l’ouverture du bâtiment électoral – qu’on appelle alors aussi palais – les mêmes scènes se reproduisent, mais cette fois loin du saint lieu qu’est l’ancienne cathédrale. En novembre 1855, l’élection du Conseil d’État est l’occasion de troubles dans le nouveau local. Des électeurs du parti opposé à celui de James Fazy sont importunés, intimidés et parfois frappés. Un Monsieur Gampert venu voter démocrate et non radical est traîné hors du bâtiment, molesté et emmené jusqu’à une mare où ses assaillants tentent de le faire tomber. Il est conduit au poste de police.

Messieurs De la Rive et Du Pan sont également malmenés et jetés dehors. M. Gustave Pictet, député et futur juge fédéral, parvient à faire libérer Monsieur Gampert après avoir parlementé avec le ténor radical carougeois Moïse Vautier, dont la milice tient le haut du pavé. Ce sont les «fruitiers d’Appenzell», des fromagers à la carrure impressionnante, qui s’en prennent aux démocrates pour les décourager de s’opposer à James Fazy. Une page peu reluisante de l’histoire du radicalisme genevois.

Ce premier bâtiment électoral est l’œuvre de l’ingénieur cantonal Léopold Blotnitzki, bâtisseur avec Daniel Chantre du premier pont du Mont-Blanc. L’édifice a l’air italien, ce qui n’est pour déplaire au héros de l’unité italienne, le général Garibaldi, venu participer en septembre 1867 au congrès de la Ligue internationale de la paix et de la liberté. Quatre mille personnes se pressent dans le bâtiment électoral. Sa façade d’entrée est surmontée de l’écusson genevois récupéré sur la porte de Rive démolie en 1850.

Le même sort attend le bâtiment électoral jugé vétuste un peu plus d’un demi-siècle après sa construction. En 1911, le projet de le démolir est bien sûr l’objet de critiques concernant le coût de l’opération. Deux référendums successifs sont lancés. Le second car le Grand Conseil a ignoré le résultat du premier et voté un crédit important pour la reconstruction de l’édifice. Finalement, le retard accumulé par les oppositions des uns et l’entêtement des autres fait s’envoler l’espoir d’inaugurer le nouveau palais à l’occasion du 100e anniversaire de la Restauration genevoise, qui a lieu en décembre 1913. L’ouverture du bâtiment reconstruit sur les plans de Garcin et Bizot se fera attendre jusqu’en 1916.