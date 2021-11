Fondation Partage – La précarité n’a pas disparu: 5000 cabas étalés sur la plaine nous le rappellent L’aide urgente alimentaire reste tout aussi nécessaire, même si on ne voit plus les bénéficiaires devant les Vernets. Eric Budry

Dès 7 heures du matin mardi, une quarantaine de bénévoles de Partage ont travaillé à la création de la fresque sur la plaine de Plainpalais. LAURENT GUIRAUD

Un cabas géant constitué de 5000 sacs vert fluo a fait son apparition mardi matin sur la plaine de Plainpalais. Cette fresque est une sorte de piqûre de rappel pour les Genevois: non, même si elle est à nouveau moins visible aujourd’hui, la précarité n’a pas disparu du canton et les besoins sont toujours immenses! L’opération a été organisée par la Fondation Partage, la banque alimentaire genevoise, qui vient en aide à 15’000 personnes et sollicite pour cela le soutien des Genevois. Par exemple dès vendredi et samedi pour le Samedi du partage, auquel une centaine de commerces d’alimentation participent.