Sport pour nous – La pratique du sport à jeun est-elle bien raisonnable? Souvent faute de temps, le footing trouve sa place dès le saut du lit. L’exercice le ventre vide nécessite toutefois quelques précautions pour que l’effort ne soit pas vain. Emile Perrin

Une sortie aux aurores permet de bien commencer la journée. Getty Images

Le rythme effréné auquel nombre d’entre nous est soumis ne favorise pas la pratique d’une activité sportive régulière. Pourtant, si l’on fait abstraction de la parenthèse Covid, les courses populaires connaissent un succès grandissant ces dernières années. Dès lors, pour bénéficier d’un entraînement le plus approprié possible, une frange de plus en plus importante de coureurs populaires a pris l’habitude d’aller faire son footing au saut du lit. Dans la plupart des cas, à jeun. Une bonne idée? Une habitude qui comporte certains risques? La vérité, si tant est qu’elle existe, se situe entre les deux. Petit tour d’horizon des éléments à prendre en considération.