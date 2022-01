Lettre du jour – La Poste distribue en mode Covid Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Chêne-Bourg, 26 janvier

J’avais commandé en ligne, sur un célèbre site sécurisé, une lithographie originale à me livrer sur Chêne-Bourg, en recommandé (avec signature). Elle a été expédiée par le vendeur le 18 janvier, mais je ne l’ai toujours pas reçue huit jours plus tard! Non pas en provenance d’une hypothétique contrée lointaine, mais de Genève à… Genève.

J’allume alors mon ordinateur pour me brancher sur mon compte postal SwissID, afin de reconstituer le suivi de cet envoi: j’y découvre que les 19, 21 et 25 janvier, il y eut trois «distributions infructueuses» avec, entre deux, une «clarification des adresses». Le colis chaque fois renvoyé, non pas à la poste de Chêne-Bourg, mais à la centrale des colis.

Que s’est-il donc passé? La poste de Chêne-Bourg éclaire ma lanterne: «Il n’y a pas de nom sur la porte de votre maison.» Qui donne sur la rue. Alors que je suis le seul locataire à cette adresse postale (une seule boîte aux lettres). Si j’ai ôté le nom de la porte, c’est pour avoir été cambriolé à deux reprises, et qu’on m’en avait donné le conseil en son temps. Par ailleurs, j’habite à cette adresse depuis plus de vingt ans, et cela ne m’a jamais posé de problème par le passé: le courrier m’est toujours parvenu sans encombre. Plusieurs questions se posent présentement:

1) Pourquoi, après la première «distribution infructueuse», l’envoi n’a-t-il pas été réadressé à son expéditeur? 2) Pourquoi, lors des trois «distributions infructueuses», le facteur n’a-t-il jamais sonné à la porte pour vérifier l’identité du destinataire? 3) Dans le cas contraire, pourquoi n’a-t-il pas laissé un avis dans cette seule et unique boîte aux lettres de cette adresse bien précisée?

Ayant mené mon enquête à la poste de Chêne-Bourg, afin de trouver des réponses à ces trois questions, on m’a répondu: «C’est sans doute à cause du Covid. Les facteurs ne veulent pas inutilement se mettre au contact d’un éventuel faux destinataire, même s’il s’agit d’un recommandé avec signature à vérifier; en tout état de cause, il ne laisse aucun avis de «non-distribution» dans la boîte aux lettres. Quant au petit colis, il ne sera pas retourné à la poste de Chêne-Bourg, où vous pourriez logiquement le récupérer, mais à la centrale des colis…

Conclusion provisoire: dans ce cas d’école, la machine postale s’est grippée au point de tourner à vide, en boucle, sans que quiconque ne s’en soucie ou soit en mesure de trouver une solution salvatrice. Alors voilà: pour tenter le diable et au bout du compte, je viens de remettre mon nom sur la porte…

Santo Cappon

