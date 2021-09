Nouvelle norme salariale – La Poste augmente les salaires du personnel de ses filiales Une augmentation de 5% aura lieu en 2022 pour le personnel qui distribuent de la publicité non adressée. Syndicom juge ce montant toujours trop bas.

La nouvelle norme salariale correspond au salaire minimum légal pour les services postaux, précise la Poste KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le personnel des filiales de La Poste distribuant de la publicité non adressée sera augmenté de 5% dès le 1er janvier 2022. En comptant tous les suppléments, les collaborateurs d’Epsilon et de DMC percevront au moins 19.86 francs de l’heure, indique jeudi le géant jaune. Un montant qui reste bas, selon Syndicom, qui juge cependant que c’est un pas dans la bonne direction.

L’augmentation est indépendante des prescriptions légales, puisque la distribution de prospectus et journaux gratuits non adressés n’est pas considérée comme une prestation postale au sens de la loi sur la poste, précise le géant jaune. Elle se fera dans les cantons comme Genève, où les directives en vigueur autorisent des salaires plus bas et où le versement de salaires plus élevés n’est pas déjà de rigueur.

La nouvelle norme salariale correspond au salaire minimum légal pour les services postaux, précise la Poste. Selon elle, c’est un premier pas en vue de trouver une solution contraignante pour l’ensemble de la branche, afin d’améliorer dans toute la Suisse les conditions de travail du personnel distribuant des imprimés publicitaires.

«Nous entendons envoyer un signal à l’ensemble de la branche. D’autres mesures devront être prises avec les partenaires sociaux et nos concurrents», ajoute Johannes Cramer, responsable de l’unité Services logistiques et membre de la Direction du groupe.

Syndicats pour une Convention collective

Les employés des deux filiales touchent encore cette année 17.44 francs l’heure, un bas salaire critiqué par Syndicom, qui se réjouit de cette «légère correction», écrit le syndicat dans une réaction jeudi. Avec la nouvelle norme salariale, la Poste se conforme au salaire minimum de 18.27 francs fixé par la PostCom, l’autorité de régulation, pour rétribuer ses distributeurs et distributrices d’imprimés publicitaires.

Cela montre la pertinence de cette valeur de référence étatique pour les employés du marché postal, souligne le syndicat. Le relèvement des salaires est un premier pas, mais d’autres doivent suivre. Les salaires horaires restent très bas pour le marché suisse du travail, affirme Matteo Antonini, membre du comité directeur de Syndicom, cité dans le communiqué.

Le syndicat va désormais se concentrer sur les négociations d’une convention collective de travail avec les deux entreprises. Des négociations salariales collectives doivent être menées chaque année et la situation des frais doit être améliorée. L’autre syndicat de la branche, transfair, va lui aussi s’engager pour une convention collective de branche qu’il réclame depuis longtemps.

En deux temps chez Epsilon

Transfair «se réjouit de ce succès partiel». Dans un communiqué, il précise qu’avant même la hausse de 5% annoncée pour le 1er janvier 2022, les salaires seront rehaussés dès à présent pour les employés d’Epsilon SA.

Une hausse en deux temps confirmée par La Poste à Keystone-ATS. Les salaires des employés d’Epsilon sont passés à 18 francs de l’heure le 1er septembre et seront portés à 18.27 francs au 1er janvier, a indiqué Léa Wertheimer, directrice des relations médias à La Poste.

Près de 4500 employés concernés

DMC emploie quelque 4000 personnes en Suisse alémanique et environ 180 au Tessin. Chez Epsilon, près de 330 employés sont actifs dans la distribution d’imprimés publicitaires non adressés, prospectus ou flyers, dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève. Epsilon SA assure par ailleurs aussi la distribution matinale de journaux et périodiques en abonnement dans les cantons de Vaud et de Genève, précise la Poste.

ATS

