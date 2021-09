Nouvelle étude du Canton – La population vaudoise est friande de culture L’État de Vaud a publié jeudi une étude sur les pratiques culturelles de ses habitants. Les jeunes sont des consommateurs particulièrement assidus de ce type d’activités.

Les Vaudois interrogés sont satisfaits à 86% de l’offre culturelle proposée dans le canton. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le Canton de Vaud donne un coup de projecteur sur les pratiques culturelles de ses habitants. Il publie une étude qui a été réalisée en 2019, avant la pandémie.

Vaud ne disposait pas d’étude globale sur un secteur qui représente 11,1% de son économie (5900 entreprises) et 4,2% de ses emplois (14’400 ETP). Un domaine qui compte globalement quelque 310’000 professionnels, a expliqué la conseillère d’État Cesla Amarelle.

Vu son importance, la culture doit être auscultée de près. Des données fiables sont essentielles au bon pilotage de toute politique publique, explique jeudi le Canton dans un communiqué. Pour l’étude, 4’400 personnes de plus de 15 ans ont été tirées au sort pour participer à un sondage et 1925 ont répondu.

Sorties culturelles plébiscitées

Les résultats montrent que neuf personnes sur dix ont fréquenté une institution culturelle en 2019, que ce soit pour visiter un monument, un musée ou assister à un spectacle. Plus d’une personne sur deux (55%) s’est rendue dans une bibliothèque ou une médiathèque.

Près d’un tiers des Vaudois pratiquent la photographie (31%) en amateur. Près d’un quart optent plutôt pour le dessin (23%) ou la pratique d’un instrument (17%) ou du chant (16%). Une personne sur sept est active en tant que bénévole dans une association culturelle. Et la population vaudoise est plus friande de festivals en tous genres et davantage cinéphile que la moyenne suisse.

Des jeunes plus assidus

Sans surprise, les jeunes sont des consommateurs assidus d’activités culturelles, souligne le communiqué, puisque presque l’entier des 15-24 ans (98,8%) a fréquenté au moins une institution ou un événement culturel dans l’année. L’école joue aussi un rôle important dans l’accès à la culture.

D’une manière générale, les personnes interrogées sont satisfaites à 86% de l’offre culturelle. Les éléments le plus souvent mentionnés comme obstacles à la culture sont le manque de temps (49%) et de moyens financiers (40%), ajoute le communiqué.

