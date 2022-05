La population suisse est prête à mettre la main au porte-monnaie pour le photovoltaïque. Selon un sondage, une majorité est favorable à un supplément réseau plus élevé pour développer l’énergie solaire locale.

Selon l’enquête mandatée par la Fondation suisse de l’énergie (SES) publiée vendredi, 79% des personnes interrogées sont prêtes ou plutôt disposées à payer plus que les 40 francs de supplément réseau prélevés actuellement en moyenne par an pour promouvoir les énergies renouvelables. Le sondage représentatif a été réalisé entre mars et avril 2022 par l’institut de recherche gfs-Zurich.