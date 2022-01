Formation en Suisse – La population étudie de plus en plus longtemps Une personne sur cinq en formation étudie au niveau tertiaire, un chiffre en augmentation.

Le nombre d’étudiants de niveau bachelor – qui existe dans toutes les institutions tertiaires – est celui qui a le plus augmenté au cours des 20 dernières années. Les effectifs à ce niveau ont quadruplé (photo d’illustration). KEYSTONE

Une personne sur cinq en formation en Suisse étudie au niveau tertiaire, c’est-à-dire dans une université, une HES, une Haute École pédagogique ou suit une formation professionnelle supérieure. Cette proportion n’a cessé de grimper depuis 20 ans.

La croissance n’a pas été la même partout: dans les Hautes Écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques (HES/HEP), le nombre a quadruplé, peut-on lire vendredi dans une publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Dans les écoles de formation professionnelle supérieure (EFP), il a doublé.

Explosion des bachelors

Le nombre d’étudiants de niveau bachelor – qui existe dans toutes les institutions tertiaires – est celui qui a le plus augmenté au cours des 20 dernières années. Les effectifs à ce niveau ont quadruplé.

Selon l’OFS, cela est dû à différents déplacements, par exemple le transfert des formations dans les domaines de la santé, du social et de la pédagogie vers les HES/HEP (tertiarisation) ainsi qu’à l’élargissement de l’offre d’études dans les HES/HEP.

Dans les hautes écoles, le nombre d’étudiants au niveau bachelor a augmenté d’une part parce qu’on est passé à un système à deux niveaux bachelor/master au début des années 2000 après la réforme de Bologne,

La part des femmes continue d’augmenter

La part des femmes a augmenté dans toutes les institutions de formation tertiaire. Depuis dix ans – sauf pour la formation professionnelle supérieure -, plus de la moitié des personnes en formation supérieure sont des femmes.

Et elles sont ambitieuses: c’est dans le domaine du doctorat que la part des femmes a le plus augmenté. En 2000/01, les femmes représentaient 36,2% des personnes préparant un doctorat: 20 ans plus tard, elles sont 47,6%.

Infirmière et enseignante

La proportion de femmes varie fortement selon le domaine de formation. Les professions d’enseignante et d’infirmière continuent d’avoir la cote: en 2019/20, les femmes représentaient près des trois quarts (72%) des étudiants dans le domaine de la santé et du social. Dans le domaine de la pédagogie, elles représentaient 70% des étudiants.

Elles n’étaient qu’un peu moins nombreuses (68%) dans les domaines des sciences sociales, du journalisme et de l’information. Dans les sciences humaines et les arts, elles étaient encore légèrement majoritaires avec 60%.

Les secteurs techniques restent l’apanage des hommes. Dans les disciplines comme l’ingénierie et la construction, les femmes représentent 20% des apprentis, et 14% dans les technologies de l’information et de la communication.

Attractivité helvétique

Les étudiants venant de l’étranger ont connu une augmentation similaire à celle des femmes. Leur part a notamment augmenté dans les universités, passant de 20 à 31% en 20 ans. Avec une part de 39% de tous les étudiants, les sciences naturelles, les mathématiques et les statistiques sont particulièrement appréciées des étrangers.

C’est au niveau du doctorat que la proportion d’étrangers a le plus augmenté, à savoir de près de 20 points de pourcentage. Désormais, bien plus de la moitié des doctorants (56%) viennent de l’étranger. Dans les HES et les HEP, ils ne sont qu’un peu plus d’un quart, et dans la formation professionnelle supérieure, même pas un dixième.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.