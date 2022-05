Soprano en concert à Lausanne – La Pontaise est-elle adaptée aux tout jeunes fans? Des parents craignent les mouvements de foule au concert du rappeur français, le 4 juin. Michael Drieberg, organisateur, rassure. Natacha Rossel

Soprano donnera un concert au stade de la Pontaise le 4 juin. DR

Le Lausanne-Sport a quitté la Pontaise, mais comme le chantait Queen: «The Show must go on». Le stade lausannois renouera avec les shows spectaculaires restés dans la légende: Pink Floyd, Michael Jackson, Tina Turner, Johnny ou, derniers en date, les Stones en 2007. Quinze ans plus tard, Soprano, icône du rap français, ravivera le feu musical dans ce lieu mythique, le 4 juin. Évidemment, les places assises ont très vite trouvé preneur.