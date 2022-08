Athletissima – La Pontaise a vibré avec ses championnes Le meeting lausannois a vécu une belle soirée avec les sœurs Kambundji et le relais helvétique, mais aussi avec les autres athlètes d’une édition qui a tenu toutes ses promesses. Cyrill Pasche Christian Maillard Sylvain Bolt

Géraldine Frey, Salomé Kora, Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji ont fait plaisir au public d’Athletissima. keystone-sda.ch

Vous est-il déjà arrivé d’aimer quelqu’un, un sport ou une compétition dès le premier regard? Cela s’appelle un coup de foudre. Même si Usain Bolt n’est plus là pour mettre le feu sur la piste aux étoiles de la Pontaise, le public d’Athletissima est toujours fidèle et aussi amoureux d’un meeting qui a désormais sa plaque commémorative. Ils étaient encore plus de 13’000 (guichets fermés), dont le président du CIO Thomas Bach, le grand champion Sergueï Bubka et plein d’autres grands sportifs helvétiques dans les tribunes, ce vendredi dans ce stade olympique pour cette 47e édition encore une fois explosive.