Guerre en Ukraine – La Pologne impose sa voix au sein de l’OTAN L’influence de Varsovie a été décisive dans la livraison de chars Leopard à l’Ukraine. Autrefois marginalisée en Occident, la Pologne revient en force dans le jeu diplomatique. Hélène Bienvenu - Varsovie

Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, est convaincu que la sécurité de la Pologne passe par celle de l’Ukraine. Ici avec son homologue slovaque Eduard Heger lors de manœuvres communes à Nowa Deba, le 9 novembre 2022. EPA/DAREK DELMANOWICZ/KEYSTONE

Sitôt connue la décision de l’Allemagne d’envoyer des chars de combat Leopard en Ukraine, le ton est triomphal à Varsovie, où le gouvernement n’hésite pas à s’attribuer le succès du revirement d’Olaf Scholz. «Nos démarches diplomatiques et nos discussions bilatérales ont donné le résultat escompté», a ainsi pavoisé Wojciech Skurkiewicz, vice-ministre polonais de la Défense. Et le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, de surenchérir: «L’offensive diplomatique conjointe de la Pologne et d’autres pays alliés a fait changer d’avis l’Allemagne.»