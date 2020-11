Bras de fer européen – La Pologne et la Hongrie unies contre le reste de l’UE Moutons noirs de l’Union européenne, Budapest et Varsovie se serrent les coudes contre le «deux poids, deux mesures» dont elles se disent victimes. Corentin Léotard, Budapest

Le premier ministre hongrois Viktor Orban accueille son homologue Mateusz Morawiecki à Budapest. Les deux dirigeants ont réaffirmé jeudi leur refus de céder aux pressions européennes. AFP

Le premier ministre hongrois Viktor Orbán et son homologue polonais Mateusz Morawiecki en ont fait la démonstration jeudi après-midi: Budapest et Varsovie se tiennent côte à côte et ne jettent pas l’éponge dans le bras de fer qui les oppose au reste de l’UE. «C’est une question de souveraineté», ont-ils justifié tour à tour après leur rencontre dans la capitale hongroise.

La Pologne et la Hongrie s’opposent au nouveau mécanisme qui permettra à l’Union européenne de couper les fonds à un pays qui ne respecte pas l’«État de droit». Or, les souverainistes du Fidesz de Viktor Orbán et du PiS de Jarosław Kaczyński se sentent visés, car ils sont épinglés par la Commission européenne pour leurs atteintes «systémiques» à l’indépendance de la justice, à la liberté de la presse et à la protection des minorités. Les deux gouvernements ont donc usé de leur droit de veto pour faire obstruction au prochain budget européen 2021-2027 et à un plan de relance post-Covid de 750 milliards d’euros, plongeant l’Union dans l’impasse.