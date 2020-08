Pentagone – La Pologne accueillera 5500 soldats américains par rotations Le ministre américain de la Défense Mark Esper a annoncé ce lundi que les États-Unis vont déployer quelque 1000 soldats supplémentaires en Pologne suite à un nouvel accord de coopération avec Varsovie.

Mark Esper a annoncé la semaine dernière le retrait de quelque 12’000 troupes d’Allemagne, dont une partie sera repositionnée dans d’autres pays de l’Otan. AFP

Les États-Unis déploieront par rotations jusqu’à 5500 soldats en Pologne. Ils ont conclu un accord avec Varsovie sur leur statut dans le pays, a indiqué lundi le Pentagone, confirmant une annonce du ministre polonais de la Défense.

Les États-Unis et la Pologne ont conclu leurs négociations sur un accord de coopération en matière de défense qui définit «le cadre légal, les infrastructures et un partage équitable des charges», a indiqué le ministre américain de la Défense, Mark Esper, dans un communiqué.

Cet accord «permettra d’augmenter d’environ 1000 personnes la présence militaire par rotations, a-t-il ajouté. Ces troupes «s’ajouteront aux 4500 militaires américains déjà déployés par rotations en Pologne».

Sans leurs familles

Les soldats ne seront pas positionnés en permanence et ils ne seront donc pas accompagnés de leurs familles, ce qui aurait impliqué des infrastructures plus complètes, notamment en termes de santé et d’éducation, et donc des emplois pour les populations locales.

L’Otan a promis à la Russie en 1997 de ne pas établir de bases permanentes dans l’ex-bloc de l’Est. Mais les États-Unis considèrent que l’annexion de la Crimée par Moscou et le conflit qui se poursuit en Ukraine les ont libérés de cette promesse.

Retrait d’Allemagne

Le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak avait annoncé vendredi qu’«au moins un millier de nouveaux soldats» allaient être déployés en Pologne.

Mark Esper a annoncé la semaine dernière le retrait de quelque 12’000 troupes d’Allemagne, présentant ce projet comme nécessaire stratégiquement, pour être aussitôt contredit par le président Donald Trump, qui s’est dit prêt à revenir dessus si l’Allemagne augmentait sa contribution financière à l’Otan.

