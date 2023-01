Grand Conseil genevois – La politique d’accueil des sans-abri désormais financée Le projet de loi de l’Association des communes, qui pérennise cette politique, a été voté par le parlement. La péréquation financière est largement bouleversée. Marc Bretton

4 avril 2022. Un matin très tôt sur le bitume genevois. Ici au centre-ville, derrière la gare, dans un froid glacial. des personnes dormaient dans la rue. LAURENT GUIRAUD

Si le Conseil d’État avait deux yeux, on aurait vu l’un pleurer et l’autre briller suite au vote des députés vendredi soir. Le renforcement de la péréquation financière intercommunale décidé à cette occasion provoque d’une part – le conseiller d’État en charge de la cohésion sociale et des communes, Thierry Apothéloz l’a admis – la mort du «projet d’écrêtage». Grand œuvre du département, celui-ci tente depuis 2018 de transférer aux communes des politiques publiques, jusqu’ici assumées par le Canton.