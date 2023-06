Dérèglement climatique à Genève – La politique antiviande de la Ville fait s’étrangler les agriculteurs AgriGenève fustige la volonté du Conseil administratif de réduire la consommation de viande lors de grands événements, à l’image de la Fête de la musique ce week-end. Théo Allegrezza

Lors de la Fête de la musique, prévue ce week-end, 7% de bœuf seulement sera proposé sur tous les stands, conformément à la volonté de la Ville de Genève. MAGALI GIRARDIN

Des décisions «inadmissibles». C’est ainsi qu’AgriGenève, l’association faîtière de l’agriculture genevoise, qualifie la politique de la Ville de Genève de promouvoir la diminution de la consommation de viande. Cette volonté s’incarne notamment par une proposition réduite de produits carnés lors des grands événements organisés sur son territoire, à l’image de la Fête de la musique ce week-end.

«C’est un véritable coup d’assommoir pour l’économie locale, qui porte un grave préjudice non seulement aux éleveurs genevois, mais également à de nombreux artisans des métiers de bouche de la place, qui se verront privés de parts de marché», fustigent Patricia Bidaux et François Erard, respectivement présidente et directeur d’AgriGenève, tous deux députés du Centre au Grand Conseil.

Rôle non négligeable

En 2021, le Conseil administratif a édicté une charte de l’alimentation durable. Elle fixe un certain nombre de critères à respecter pour toutes les institutions municipales, comme les restaurants scolaires, et pour les entreprises ayant remporté un appel d’offres de la Municipalité. Parmi ces différentes règles: ne pas dépasser 10% de produits carnés.

Une directive motivée par le fait que l’alimentation – et la viande en particulier – joue un rôle non négligeable dans le bilan carbone au niveau individuel, entre 16% et 30% selon les études. Se contenter de 300 g de viande par semaine permettrait ainsi de réduire de 25% à 50% les émissions de CO 2 liées à l’alimentation.

Lors de son accession à la Mairie, le 1er juin, l’écologiste Alfonso Gomez a déclaré qu’il entendait mettre l’accent sur cette thématique en organisant des banquets végétariens, mais aussi en planifiant un 1er Août «à 90%» végétarien. Ce week-end, la Fête de la musique proposera, elle, «7% de bœuf sur tous les stands et 65% de plats végétariens» – les 28% restants comprennent du poulet et du cochon, pour les saucisses.

Diktat, pas diktat?

Un «diktat alimentaire» aux yeux de Patricia Bidaux. «Le point de vue de l’agriculture genevoise, c’est qu’il faut consommer de la viande locale. Si l’on fait ce choix-là, comme nos capacités de production sont limitées, nous parviendrons automatiquement à une diminution des quantités consommées», argue-t-elle. La présidente d’AgriGenève rappelle aussi le «rôle indispensable» du fumier dans l’agriculture.

«Nous n’imposons de diktat à personne. Il s’agit simplement de proposer, sur certains événements et non sur tout le territoire, une offre un peu différente pour faire passer un message», rétorque Alfonso Gomez, ajoutant: «Il est évident que nous soutenons une économie de proximité, dont la production de viande locale fait partie.» Le magistrat invitera prochainement les agriculteurs à une rencontre.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.