Prospective – La politique a déjà entièrement la tête en 2023 L’année qui vient servira aux partis et aux candidats à se mettre en ordre de bataille pour les élections cantonales de 2023. Revue des forces. Eric Budry Marc Bretton

À Genève, le 22 octobre 2021, lors d’une manifestation pour le climat. Lucien FORTUNATI

L’année politique 2022 a en réalité débuté le 9 décembre 2021. Ce jeudi-là, une majorité du Grand Conseil a envoyé au tapis le projet de budget 2022 du Conseil d’État. La droite unie ne voulait accorder aucun nouveau poste, la gauche espérait en créer davantage, alors que le MCG a refusé d’arbitrer, mais a voté avec le PLR, le PDC et l’UDC le refus d’entrer en matière. Exit le budget, bonjour les douzièmes provisoires!

Personne n’a réellement gagné dans ce naufrage, mais le gain recherché était ailleurs. Chaque camp a choisi de ne rien lâcher, et par conséquent de rassurer ses électeurs. À une année et des poussières des élections cantonales, il fallait montrer les muscles, exiger l’application de son programme. Comme si la politique en Suisse n’était pas constituée d’incessants compromis. Non par faiblesse, mais parce que notre système politique, basé sur le partage du pouvoir, a été conçu pour cela et ne peut fonctionner sans cela. Ce refus marque aussi la fin de la trêve liée au Covid.