Vaud et Valais – Les policiers veillent au grain dans les stations de ski Pendant la période des Fêtes, les effectifs de la police cantonale vont être étoffés, notamment dans les stations de ski.

Police cantonale valaisanne 1 / 4

La police valaisanne renforcera sa présence dans les localités de ski durant les fêtes, afin de faire respecter les mesures anti-Covid-19. Quelque 220 agents seront présents chaque jour sur l’ensemble du territoire cantonal, «avec un effort particulier dans les stations».

Dans un communiqué, la police cantonale souligne que cette stratégie consistant à marquer une forte présence sur le terrain privilégie la prévention. «En cas de violation grave des mesures de protection sanitaires, les contrevenants seront dénoncés au Ministère public», prévient-elle toutefois.

Du côté de Villars-sur-Ollon, dans le canton de Vaud, les gendarmes ont patrouillé samedi à ski sur les pistes. Leur mission: s’assurer du respect du plan de protection validé cette semaine et qui vise à éviter les regroupements. Aussi bien dans les remontées mécaniques que dans les restaurants.

Samedi matin, deux spécialistes montagne de la gendarmerie vaudoise ont chaussé leurs skis et emprunté la télécabine du Roc d’Orsay. Vers 10 heures, pas de cohue devant l’installation de remontées mécaniques, mais le parking est plein, a constaté Keystone-ATS.

Les policiers sont là pour vérifier le bon déroulement de la journée. «Le personnel des installations doit s’assurer du respect des règles. Les gendarmes eux contrôlent le contrôle», explique Jean-Christophe Sauterel, responsable communication de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

Fléchages, panneaux explicatifs pour rappeler l’obligation du port du masque et la distanciation, séparation des flux de skieurs: depuis trois semaines, les sociétés de remontées mécaniques ont préparé et affiné leurs plans de protection. Ces derniers ont été récemment validés par l’EMCC, mais des contrôles réguliers sont planifiés dans les diverses stations du canton.

Dénonciation possible

«Notre objectif est d’accompagner les responsables des installations dans le respect des normes», ajoute M. Sauterel. Mais au besoin, les gendarmes peuvent faire une dénonciation. Si la situation est grave, l’EMCC peut prononcer un avertissement, voire ordonner une fermeture.

Pour rappel, les télécabines et les téléphériques ne peuvent être remplis qu’aux deux tiers. Et le port du masque est obligatoire dans les files d’attente et sur toutes les remontées mécaniques, y compris les téléskis et les télésièges.

Pour Jean-Christophe Sauterel, le comportement individuel des skieurs sera déterminant cet hiver: «Si les gens ne se comportent pas correctement, les installations seront fermées», avertit-il.

Christian Dubois, directeur de Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets en est bien conscient. Le week-end dernier, lors de l’ouverture des remontées, «les clients ont joué le jeu», se réjouit-il. «La responsabilité individuelle était très présente».

La patrouille inspecte aussi les restaurants installés sur les pistes, qui doivent répondre aux mêmes règles que les établissements de plaine. «Il ne sera possible d’entrer que si une table est disponible, ou si on a fait une réservation. Pas question d’attendre au chaud qu’une place se libère», précise M. Sauterel.

Ces cafés, restaurants et buvettes de montagne devront fermer à la même heure que les installations de remontées mécaniques. Reste que leur ouverture pourrait être de courte durée.

Fermetures alémaniques

Le Conseil fédéral a ordonné la fermeture dès mardi des cafés et des restaurants. Des exceptions sont possibles dans les cantons les moins touchés, tout particulièrement en Suisse romande.

Des décisions sont attendues en début de semaine prochaine. De leur côté, plusieurs cantons alémaniques ont d’ores et déjà décidé de fermer dès mardi leurs domaines skiables, en raison de leur situation épidémiologique et de la surcharge de leurs hôpitaux.

ATS/NXP