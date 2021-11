Fait divers – La police s’invite à la vente d’une pizzeria qui était en train de très mal tourner Gros déploiement policier samedi soir sur Plainpalais. Deux personnes interpellées. Trois autres plus tard dans la nuit sur une autre affaire, un délit de fuite aux Eaux-Vives. Thierry Mertenat

Intervention de police samedi 6 novembre vers 19 h, dans le passage Cabriol à Plainpalais. La rue des Savoises est également bouclée. Magali Girardin

Gros embouteillage hier soir au passage Cabriol, dans le secteur Plainpalais. Ce tronçon minuscule, qui fait la jonction entre le boulevard Saint-Georges et la rue des Savoises, ne laisse la place qu’à une seule voiture. Elles sont au moins six, toutes de la police, des véhicules de patrouille et des banalisés. Surtout, des intervenants casqués et lourdement armés au beau milieu du dispositif, des agents municipaux aux points de sortie, tenant les badauds à bonne distance.

Il se passe quoi? Visuellement, un regroupement massif des forces de l’ordre à cet endroit. Casques, gilets pare-balles et armes longues. Le déploiement spectaculaire est la conséquence d’informations recueillies en amont. «On nous signalait des choses potentiellement dangereuses, comme la présence d’une arme à feu», explique Alexandre Brahier, le porte-parole de la police genevoise.