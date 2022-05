Avis de disparition – La police genevoise recherche deux jeunes garçons Les jeunes C. Enak et C. Seppe ne sont pas retournés à l’école après la pause de midi. Emilien Ghidoni

La police est à la recherche de ces deux garçons, disparus depuis ce midi à Genève

C. Enak, à gauche sur la photo, mesure 1 mètre 42 et a les cheveux rasés noirs. Il est certainement habillé d’un t-shirt blanc de marque Vans et d’un short noir. Il a huit ans.

C. Enak

C. Seppe, à droite sur la photo, mesure 1 mètre 20 et a les cheveux blonds avec une coupe au bol. Il est de type caucasien et porte certainement un t-shirt du FC Barcelone avec des shorts blancs. Il a sept ans.

C. Seppe

Toute personne ayant vu l’un de ces enfants est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 73 30 ou avec les services d’urgence 112/117

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.