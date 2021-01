Vaud – La police pourrait recenser les agressions homophobes Le Grand Conseil vaudois a accepté une motion pour recenser les agressions envers la communauté LGBT. L’objectif consiste à bénéficier de statistiques pour mieux évaluer le phénomène et prendre des mesures.

Une motion acceptée au Grand Conseil vaudois souhaite que la police récence les agressions homophobe ou transphobe. Keystone/Laurent Gillieron 1 / 1

L’idée consiste à ce que la police puisse indiquer, lors du dépôt d’une plainte, le caractère homo, bi ou transphobe d’une agression. Il s’agirait d’ajouter une case spéciale à cocher avec une mention telle «agression homophobe». La victime serait libre de répondre ou pas à cette question.

Cette motion a été déposée en 2019 par la désormais conseillère nationale Léonore Porchet.

«Les seuls chiffres connus viennent actuellement d’associations privées. Or sans chiffres officiels, il n’est pas possible de connaître vraiment le problème et de le combattre», a relevé la socialiste Claire Attinger Doepper.

«Urgence à intervenir»

Pour le Vert, David Raedler, «il y a urgence à intervenir» sachant que ce type d’agressions est en croissance, mais que seules 10 à 20% d’entre elles sont répertoriées. «La récolte de ces chiffres légitimerait une politique publique et permettrait de voir comment la situation évolue», a ajouté Claire Attinger Doepper.

A l’opposé, le PLR Pierre Volet a estimé que de telles statistiques ne seraient «pas fiables» car elles reposeraient uniquement sur le ressenti de la victime, sans connaître les véritables visées de l’agresseur. Selon lui, il faudrait «attendre un jugement» pour qualifier une agression.

D’autres élus ont aussi estimé que cette nouvelle case à cocher poserait des problèmes aux policiers, les forçant à entrer dans l’intimité d’une victime. «Les personnes concernées n’ont pas forcément envie d’avouer leur coming out», a déclaré Pierre Volet.

Demande d’un postulat

Pour la plupart des élus de droite, un postulat, moins contraignant pour le Conseil d’Etat, suffirait pour appréhender cette question. «Un postulat n’aurait pas de sens. Seule une motion permettrait de créer une base légale», a rétorqué la Verte Sabine Glauser Krug.

Son point de vue a été suivi par une courte majorité des élus: ils ont été 71 à soutenir le maintien de la motion, tandis que 69 ont demandé une transformation en postulat.

Au vote final, ils ont été 81 à décider du renvoi de la motion au Conseil d’Etat, contre 50 non et 8 abstentions.

