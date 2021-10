Fraude cybercriminelle – La police lance une campagne sur la sécurité des achats en ligne L’action vise à sensibiliser le public aux risques des payements sur internet. Les conseils vont de la fiabilité des sites visités aux e-mails suspects.

La campagne incite à la prudence en donnant des conseils et présentant divers scénarios. AFP/Denis Charlet

Derrière le hasthag #gaffetoi se cache la campagne nationale sur la sécurité des achats en ligne par carte bancaire, lancée lundi par la police. Le but: attirer l’attention du public sur les risques qui accompagnent le shopping sur internet.

Gare à la négligence

C’est la négligence des titulaires de cartes qui est pointée du doigt. La fraude n’épargne personne et touche toutes les tranches d’âge, précise la police. Il arrive par exemple que les gens transmettent leur code de confirmation à des inconnus sans réfléchir. Des photos de cartes bancaires se retrouvent également souvent sur les réseaux sociaux.

La campagne se décline ainsi en six scénarios classiques utilisés par les cyberescrocs. Ceux-ci s’accompagnent de conseils pratiques incitant à faire preuve de davantage de prudence: vérifier la fiabilité des sites marchands, ne pas fournir d’informations sur ses cartes par mail ou encore contrôler régulièrement les éventuelles irrégularités dans ses relevés de compte.

Les achats par carte ont la cote

Les cartes – de crédit et, depuis 2020, les cartes de débit – bénéficient d’une «cote de popularité élevée» pour les paiements en ligne, constate la police. Ils restent des moyens de paiement sécurisés, qui ont fait leurs preuves.

Si un paiement semble suspect, le titulaire de la carte peut par exemple être contacté par son établissement financier, qui dispose de systèmes d’alerte. Dans certains cas, l’achat peut même être rejeté. De nombreuses tentatives de fraude peuvent ainsi être évitées. Reste à adopter «les bons réflexes», rappelle la police.

La campagne #gaffetoi est lancée dans le cadre d’une action plus large, «Card Security». Elle se déroule principalement en ligne, et ce, jusqu’à fin octobre. En parallèle, des affiches et des dépliants seront fournis à la population par les services de police.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.