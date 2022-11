Disparition à Thônex – La police lance un avis d’enlèvement d’enfants Un père est soupçonné de s’être enfui avec ses deux enfants après être allé les chercher à la sortie de l’école. Eric Budry

Laurent V., le père recherché DR

Ce mardi 22 novembre, Laurent V. s’est rendu vers 11 heures à la sortie de l’École Belle-Terre, sur la commune de Thônex, puis a quitté les lieux avec ses enfants et n’a, depuis, donné aucune nouvelle. Selon la police genevoise, qui a lancé un avis d’enlèvement, il pourrait se trouver en France voisine.

Dans un communiqué, la commandante de la police demande à toute personne ayant vu cet homme avec ou sans ses enfants de prendre contact avec la police judiciaire au +41 22 427 75 10 ou avec les services d’urgence 112 ou 117.

Descriptions

Laurent V. est né le 17 février 1972 et est de nationalité suisse. Il mesure 170 à 175 centimètres, a les cheveux grisonnants en pics et a les yeux bruns. L’homme est svelte et est possiblement habillé en noir.

Sa fille, Julie, est née en 2015 et mesure 130 à 140 centimètres. Elle a les cheveux blond vénitien, ils sont longs et lisses. Ses yeux sont de couleur brune. Elle est habillée d’un pull vert/turquoise, d’un pantalon de type leggings en velours ocre. Elle porte des boucles d’oreilles en forme de cerises, ainsi que des lunettes de vue avec une monture dorée dont les branches sont ornées de petites fleurs.

Julie V. DR

Milo est né en 2017. Sa taille est de 115 centimètres, il a les cheveux châtain clair, lisses et courts. Ses yeux sont bruns. Il porte un jean et un sweat-shirt gris chiné.

Milo V. DR

