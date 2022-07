Assassinat de Shinzo Abe – La police japonaise reconnaît des failles dans la sécurité L’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné par balles vendredi en plein meeting électoral. Le chef de la police locale promet une enquête.

Des policiers demandent aux médias de dégager la route pour laisser passer le cortège transportant le corps de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, devant l’hôpital de l’université médicale de Nara à Kashihara, tôt le 9 juillet 2022. AFP

Des failles «indéniables» existaient dans la sécurité de l’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné par balles vendredi en plein meeting électoral à Nara (ouest), a estimé samedi le chef de la police locale, qui a promis une enquête.

À ce sujet: Abo Drame au Japon L’assassinat de Shinzo Abe sidère l’archipel Les mesures de sécurité sont parfois peu strictes lors des meetings électoraux locaux au Japon, où les crimes violents sont rares et où les lois sur les armes à feu très sévères, mais certains estiment que les mesures étaient insuffisantes à Nara, compte tenu du profil de Shinzo Abe.

Des remords et des regrets

«Je pense qu’il est indéniable qu’il y avait des problèmes avec les mesures de sécurité pour l’ancien premier ministre Abe», a déclaré aux journalistes le chef de la police du département de Nara, Tomoaki Onizuka, promettant d’«appréhender pleinement les problèmes et prendre les mesures qui s’imposent».«Il est urgent que nous menions une enquête approfondie pour clarifier ce qui s’est passé», a-t-il ajouté, sans s’étendre sur les lacunes spécifiques du dispositif de sécurité de vendredi.

«Depuis que je suis devenu officier de police en 1995, pendant ma carrière de plus de 27 ans, je n’ai pas de plus grand remords, pas de plus grand regret que celui-ci», a-t-il déclaré, la voix tremblante d’émotion, au sujet de la mort de Shinzo Abe.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.