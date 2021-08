Arnaque en ligne - La police vaudoise invite à être vigilant face aux SMS surtaxés

Arnaque en ligne – La police invite à être vigilant face aux SMS surtaxés Plusieurs plaintes ont été adressées à la police cantonale vaudoise concernant des arnaques aux messages par téléphones surtaxés.

L’arnaque s’élève jusqu’à quelques centaines de francs. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Alessandro della Valle

À la suite d’une recrudescence des annonces d’arnaques aux SMS surtaxés, la police vaudoise met en garde la population. La façon de procéder des auteurs est toujours la même:

- La victime est contactée par un soi-disant proche ou une connaissance dont le profil a été usurpé.

- Elle reçoit un message sur les réseaux sociaux ou un e-mail.

- L’usurpateur lui demande de l’aide pour débloquer son téléphone.

- Il se peut aussi qu’il l’invite à participer à un concours, avec un téléphone ou une tablette à gagner.

- La personne lésée est invitée à transmettre son numéro de téléphone.

- Finalement, elle doit transmettre des codes qu’elle aura reçus par SMS.

Pièges dangereux

Derrière cet écran de fumée se trouve en réalité un cyber attaquant qui a piraté le proche de la victime. L’auteur des méfaits utilise se.s compte.s pour piéger ses connaissances. Les SMS reçus servent à confirmer des paiements. Ils sont finalement effectués par la facture téléphonique des victimes. Ces dernières s’en rendent compte bien plus tard puisque le décompte téléphonique n’est réalisé et transmis au client qu’en fin de mois. Plusieurs dizaines à plusieurs centaines de francs sont ainsi dérobées.

En cas de doute, la Police suggère aux personnes concernées de prendre contact avec leur connaissance ou contact par un autre biais et de ne pas donner suite à la demande. Pour plus de renseignements et conseils: https://votrepolice.ch/cybercriminalite/sms-surtaxe/

Comm pol/APA

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.