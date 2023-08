Faits divers à Genève – La police intervient pour des coups de feu à Vernier Gros déploiement ce mercredi matin dans la rue du Village. Des inspecteurs de la Brigade technique et scientifique sont intervenus. Xavier Lafargue DÉVELOPPEMENT SUIT

La police sur place ce matin devant l’une des allées de la rue du Village, à Vernier. JUDITH MONFRINI

La police a débarqué en force ce mercredi à Vernier. Dans la rue du Village, des coups de feu ont été tirés dans la nuit, peu après 3 h selon nos informations. Plus tard dans la matinée, les inspecteurs de la Brigade technique et scientifique recherchaient des douilles, et des démineurs étaient aussi présents. Un véhicule au moins présentait des impacts de balles.

Que s’est-il exactement passé? Sur place, un témoin nous a confirmé avoir entendu des coups de feu. Un cordon de sécurité a été installé devant l’une des allées de la rue et la police filtre les déplacements.

