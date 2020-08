Bienne – La police fait une descente et saisit 4 kilos de cannabis Les agents soupçonnaient une plantation de cannabis indoor. Ils ont vu juste. NXP

Photo d’illustration. KEYSTONE

Jeudi après-midi, la police cantonale bernoise a mené une action ciblée dans un immeuble à la Rue d’Aarberg à Bienne, suite à des soupçons résultant d’indices de l’enquête policière selon lesquels des stupéfiants pourraient être stockés dans l’immeuble. Lors de la perquisition dans l’immeuble ordonnée par le Ministère public régional dans le cadre d’une procédure, plus de quatre kilogrammes de cannabis ainsi que de petites quantités d’autres stupéfiants, dont de la cocaïne, ont été saisis dans l’immeuble en question.

Les forces d’intervention ont en outre saisi de l’appareillage d’une installation indoor ainsi que différents objets dangereux et interdits qui tombent sous le coup de la loi sur les armes.

40 personnes contrôlées

Quelque 40 personnes ont été contrôlées sur place et six d’entre elles ont été conduites au corps de garde pour de plus amples clarifications. Les hommes, âgés de 20 à 32 ans, ont été relâchés dans le courant de la soirée et de la nuit de jeudi à vendredi. Ces personnes devront répondre devant la justice. En outre, trois autres personnes se verront dénoncées pour consommation de stupéfiants.