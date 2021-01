Nouvel An 2021 – La police évacue entre 200 et 300 jeunes fêtards à Villeneuve Un Suisse de 29 ans a organisé une rave party dans la halle désaffectée du FunPlanet. Quatre personnes ont été interpellées. La rédaction

Une rave party a eu lieu dans la halle désaffectée du FunPlanet à Villeneuve. Chantal Dervey-A

Les forces de l’ordres sont intervenues dans la nuit du Réveillon pour interrompre une rave party à Villeneuve. Entre 200 et 300 jeunes s’étaient rassemblés dans l’ancienne halle désaffectée du FunPlanet pour célébrer la nouvelle année jusqu’au petit matin. Une centaine de policiers ont évacué tous les participants sans incident, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Quatre personnes ont été interpellées, identifiées, et seront dénoncées. Parmi elles, l’organisateur de la soirée, un Suisse de 29 ans. «Il a enfreint diverses lois et sera dénoncé à la préfecture.»

«La dangerosité du bâtiment endommagé depuis 2009 suite à un incendie, et l’utilisation de génératrices à essence dans un espace clos a nécessité l’évacuation de l’ensemble des noctambules notamment pour leur propre sécurité», indique le communiqué. Le matériel utilisé pour la fête, dont la sonorisation, a été saisi. Les jeunes fêtards sont repartis en direction de Lausanne, à bord d’un train spécialement affrété pour la fête.

Interventions de police-secours

La police rappelle qu’en cette période de pandémie, les rassemblements de personnes contreviennent à l’article 40 de la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme et à l'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Dans le reste du canton, le Nouvel An a été «globalement calme en terme de manifestations.» En revanche, police-secours est intervenue à de nombreuses reprises, notamment pour des accidents de la circulation et des troubles à la tranquillité.