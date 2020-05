Canton de Fribourg – La police élucide une série d’incendies à Neyruz Une enquête a permis d’identifier cinq personnes mineures soupçonnées d’avoir commis plusieurs incendies intentionnels dans les environs de la gare.

Keystone

La police cantonale fribourgeoise a réussi à élucider une série d’incendies intentionnels et dommages à la

propriété à Neyruz entre fin 2019 et la mi-mai. En effet, une enquête a permis d’identifier cinq personnes, toutes mineures, soupçonnées d’être les auteurs de ces actes.

Ces individus ont tagué et endommagé à plusieurs reprises divers endroits aux alentours de la gare, tels que des murs, des plafonds, des infrastructures ou des conduites d’aération. De nombreux déchets ont également été sciemment abandonnés sur les lieux, fait savoir la police cantonale dans un communiqué vendredi.

L’enquête a en outre révélé que le feu avait été bouté intentionnellement à des objets dans une salle d’attente de la gare de et à un container dans un parking souterrain entre fin février et début mars.



La police a identifié trois hommes et deux femmes, tous mineurs, âgés entre 14 et 16 ans et domiciliés dans la région. Tous ont reconnu les faits. Ils seront dénoncés au Tribunal des mineurs.

( cht/comm )