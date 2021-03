Votation sensible à Zurich – La police doit-elle donner la nationalité des suspects? Une initiative de l’UDC exige une communication «transparente» de la police zurichoise. L’origine de délinquants naturalisés devrait aussi être dévoilée. Gabriel Sassoon Zurich

Depuis trois ans, la police municipale de Zurich ne mentionne plus la nationalité de suspects dans ses communiqués, sauf sur demande des médias. KEYSTONE

La pratique est généralisée en Suisse. En plus de l’âge et du sexe, la police communique en général la nationalité des suspects ou des auteurs d’un délit. Fin 2017, la Ville de Zurich y a mis un terme et décidé que la police municipale ne dévoilerait plus que sur demande cette information. Un revirement qui a déclenché la colère de l’UDC et un débat nourri, au-delà même des frontières zurichoises, sur la pertinence pour la police d’indiquer l’origine d’un délinquant.

L’épilogue se joue ce dimanche 7 mars. Les Zurichois sont appelés aux urnes pour dire si les polices du canton doivent systématiquement mentionner la nationalité des suspects, des auteurs et des victimes dans leurs communiqués et lors de conférences de presse.