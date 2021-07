Plaine de Plainpalais – La police des marchés prend la buvette L’édicule n’est plus exploité depuis au moins cinq ans. La Ville va y installer un bureau pour l’Unité des marchés. Christian Bernet

La buvette à l’extrémité de la pointe sud de la plaine est fermée depuis au moins cinq ans. On y installera l’Unité des marchés. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La deuxième buvette de la plaine, celle qui se trouve à la pointe sud, n’aura pas tenu longtemps. Voilà bien cinq ans qu’elle n’est plus exploitée, que ses battants en alu ondulé n’ont plus été ouverts. Les corneilles en ont fait leur perchoir préféré, elles se disputent les restes des pique-niqueurs avec les rats. Ce bel édicule n’a plus qu’un avenir administratif. La Ville de Genève a décidé d’y aménager un bureau pour ses agents qui surveillent les marchés.

«La buvette n’a plus d’exploitant car elle ne tournait pas, explique Cédric Waelti, chargé de communication au Département de la sécurité et des sports. Nous n’envisageons pas de relancer un appel d’offres pour l’attribuer car elle n’offre pas de perspective de rentabilité. L’Unité des marchés y disposera d’un petit bureau. Les marchands pourront venir y signer des documents.»