Ville de Genève – La police déployée après des menaces de déprédations au centre-ville Des dizaines d’agents étaient postés de Rive à Bel-Air après la diffusion d’appels aux déprédations sur les réseaux sociaux. Chloé Dethurens Fedele Mendicino

Suite à un appel aux déprédations lancé sur les réseaux sociaux, la police genevoise a été mobilisée lundi soir dans les Rues-Basses et a procédé à plusieurs contrôles. LAURENT GUIRAUD

La police était mobilisée en masse lundi soir entre Rive et Bel-Air. En cause, un appel aux déprédations diffusé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, visiblement pris au sérieux.

Ces menaces touchaient notamment certains commerces du centre-ville comme la Fnac ou Foot Locker. Un premier appel a été lancé pour une action à 20h. Le second pour 22h. Les diffuseurs demandent à «tous les quartiers de se mobiliser» et de ramener pétards et autres fumigènes.

Sur le terrain, il n’y aura finalement pas eu d’assaut sur les commerces, probablement grâce à la forte présence policière. Des contrôles ont toutefois été menés durant toute la soirée, sur les nombreux groupes de jeunes déambulant dans les Rues-Basses. Des groupes de trois à quatre ados, mais pas de rassemblement. Ils viennent du Lignon, de Thônex, des Charmilles, certains sont très jeunes.

La police est présente en nombre, à pied, en voiture, à moto, dans toutes les rues adjacentes et sur les places. Plusieurs sociétés privées de sécurité patrouillent également.

Quelques jeunes sont interpellés, fouillés, encouragés à rentrer chez eux. L’un d’eux tente d’échapper à un contrôle et se fait rattraper par les agents, entraînant dans sa chute un présentoir à cartes postales. Les policiers retrouvent sur une autre une cagoule et des gants.

«Toutes les deux secondes on se fait contrôler frère, lâche, pas peu fier, un ado à la voix qui mue. Il est bientôt 22h. Des policières en civile s’adressent à un groupe de mineurs âgés d’une quinzaine d’années : «Il faut pas rester par là . Rentrez chez vous . C’est bientôt l’heure.» Réponse en cœur du jeune trio: «Mais madame, on ne va pas casser des magasins.»

À 23h, une bagarre éclate aux Eaux Vives. Des pétards sont tirés sur des bâtiments à Meyrin. La nuit des policiers n’est pas terminée.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2002. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

