Buzz sur la Toile – La police de Zoug danse pour faire oublier le virus Les pandores zougois entrent en scène, sur le Net, et s’offrent un plaisir chorégraphique avec la célèbre chanson «Jerusalema». Philippe Rodrik

«Il n’y a parfois pas besoin de grand-chose pour aller à la rencontre de la vie avec le sourire. Nous arriverons peut-être à stimuler vos propres sourires, en cette période difficile pour nous tous.» Cet espoir a conduit des agents de la police de Zoug à exprimer leur joie, en dansant dans une vidéo diffusée sur des réseaux sociaux.

«Nous voulons montrer que les policières et les policiers sont des personnes tout à fait normales.» Frank Kleiner, porte-parole de la police zougoise

Des agents des forces de l’ordre se montrent ainsi inspirés par la mélodie du tube «Jerusalema». «L’objectif de notre vidéo est d’arracher le plus possible de sourires dans la population, rien que le temps d’une chanson. Il est évident pour nous que la situation actuelle, avec la pandémie de coronavirus, s’avère pénible pour beaucoup de gens. Et nous voulons montrer que les policières et les policiers sont des personnes tout à fait normales», indique Frank Kleiner, porte-parole de la police zougoise.